Песков: напряжённость после визита Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Во время брифинга он отметил, что Вашингтон создал конфликтную ситуацию вокруг острова.

"Напряжённость так быстро не спадает", — сказал Песков журналистам.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера добавил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на законной основе предпринимает шаги по защите своего суверенитета. Он подчеркнул: такие провокации со стороны Вашингтона не останутся без последствий.

После рабочей поездки Пелоси на Тайвань НОАК начала масштабные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг острова. По предварительной информации, они будут завершены в воскресенье, 7 августа. Эти манёвры стали ответом на визит Пелоси, который послужил причиной для нового витка напряжённости в Тайваньском проливе.

Ранее политический эксперт Ростислав Ищенко предположил, что Китай может начать спецоперацию на Тайване в самый неподходящий для США момент.