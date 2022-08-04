The Guardian: Британию ждёт "астрономическая" инфляция и затяжная рецессия

Национальный институт экономических и социальных исследований Британии (NIESR) пришёл к выводу, что затяжная бедность грозит миллионам граждан страны.

Западные страны ввели немыслимое количество антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Оказалось, что ограничения на импорт ресурсов из РФ серьёзно ударили по экономикам США и стран Европы, хотя именно Вашингтон и Лондон мешают киевскому режиму подписать мирный договор с Россией.

"Инфляция в Великобритании взлетит до "астрономического" уровня в следующем году", — с таким заголовком накануне вышло британское издание The Guardian.

Ссылаясь на исследования экономистов журналисты сообщили, что уже концу 2022 года розничные цены в стране поднимутся на 17,7%. Хуже того, продолжится падение доходов граждан Великобритании, а значит чтобы оплатить расходы на отопление и питание им придётся тратить накопленные сбережения.

Аналитики NIESR пришли к выводу, что угроза остаться без сбережений к 2024 году нависла над миллионами британцев.