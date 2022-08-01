США и Великобритания буквально запретили Зеленскому заканчивать конфликт в Донбассе, уверен экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалёв.
Бывший соратник украинского президента, избранный в парламент страны от партии Владимира Зеленского, рассказал, что всё развитие событий указывало на скорое выполнение Киевом Минских соглашений.
"Однако наступил 2022 год, и мы увидели другого Зеленского, который изменил всё на 180 градусов", — признался Ковалёв.
Президент отказался от планов завершить разрезанную после Майдана в войну на востоке страны и начал готовиться к силовому захвату донбасских республик. Здесь не обошлось без влияния представителей Вашингтона и Лондона, рассказал бывший парламентарий изданию URA.RU.
Агрессивные планы киевского режима заставили Владимира Путина объявить спецоперацию на Украине, чтобы защитить население Донбасса.
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