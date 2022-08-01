Бывший друг Зеленского: НАТО помешало Киеву прекратить войну в Донбассе

США и Великобритания буквально запретили Зеленскому заканчивать конфликт в Донбассе, уверен экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалёв.

Бывший соратник украинского президента, избранный в парламент страны от партии Владимира Зеленского, рассказал, что всё развитие событий указывало на скорое выполнение Киевом Минских соглашений.

"Однако наступил 2022 год, и мы увидели другого Зеленского, который изменил всё на 180 градусов", — признался Ковалёв.

Президент отказался от планов завершить разрезанную после Майдана в войну на востоке страны и начал готовиться к силовому захвату донбасских республик. Здесь не обошлось без влияния представителей Вашингтона и Лондона, рассказал бывший парламентарий изданию URA.RU.

Агрессивные планы киевского режима заставили Владимира Путина объявить спецоперацию на Украине, чтобы защитить население Донбасса.