Экс-жену Трампа похоронили на поле для гольфа, чтобы уйти от налогов

Diet Prada показали могилы бывшей жены Дональда Трампа Иваны и собаки Никсона. Для них нашлись необычные места для захоронения. Могилы стали "оберегом" от налогов.

Ивана Трамп нашла упокоение на земле, предназначенной для игры в гольф. Такое место выбрано из чисто практических соображений. Земля с расположенной на ней могилой автоматически переходит в другую категорию и освобождается от налогов по наследованию.

Ранее сообщалось, что 73-летняя бывшая первая леди умерла в результате несчастного случая. Пожилая женщина упала с лестницы в своём особняке.