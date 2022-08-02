Diet Prada показали могилы бывшей жены Дональда Трампа Иваны и собаки Никсона. Для них нашлись необычные места для захоронения. Могилы стали "оберегом" от налогов.
Ивана Трамп нашла упокоение на земле, предназначенной для игры в гольф. Такое место выбрано из чисто практических соображений. Земля с расположенной на ней могилой автоматически переходит в другую категорию и освобождается от налогов по наследованию.
Ранее сообщалось, что 73-летняя бывшая первая леди умерла в результате несчастного случая. Пожилая женщина упала с лестницы в своём особняке.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.