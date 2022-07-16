The New York Times: экс-супруга Трампа погибла из-за несчастного случая

В минувший четверг экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его бывшая супруга Ивана Трамп скончалась в своём особняке в Нью-Йорке. Согласно информации, следователи предположили, что женщина упала с лестницы.

По сообщению американских СМИ, тело 73-летней бывшей первой леди обнаружили под лестницей в своём доме.

"По словам двух сотрудников правоохранительных органов, осведомленных в этом вопросе, полиция Нью-Йорка расследовала, не упала ли госпожа Трамп с лестницы в своём таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде. Один из чиновников сказал, что не было никаких признаков насильственного проникновения в дом и что смерть, по-видимому, наступила в результате несчастного случая", — пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что именно Ивана помогла экс-лидеру США построить свою империю. Пара поженилась в 1977 году, а развелась в 1992. От этого брака у читы Трамп остались трое детей — Дональд младший, Иванка и Эрик.