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Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за Северного потока-2

Мир

Польский президент Анджей Дуда заявил, что испытал шок после звонка экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель руководителю РФ Владимиру Путину из-за "Северного потока-2".

Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за Северного потока-2

По его словам, в прошлом году Берлин и Вашингтон обнародовали заявление, согласно которому власти США отказались от противодействия СП-2.

"И в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован", — сказал Дуда в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он подчеркнул: действия бывшего канцлера Германии нужно воспринимать не только как "акт равнодушия", но и в качестве "акта враждебности" по отношению к Восточной Европе. Отношения между ФРГ и Польшей находятся в худшем состоянии с 1990 года, отметил Дуда.

Польский лидер добавил, что его главный упрёк в адрес Германии — участие Берлина в газовых проектах, таких как "Северный поток".

В июле 2022 года ФРГ и США сделали совместное заявление, в котором сказано, что для возведения "Северного потока-2" нужно обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину после 2024 года.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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