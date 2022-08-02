Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за Северного потока-2

Польский президент Анджей Дуда заявил, что испытал шок после звонка экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель руководителю РФ Владимиру Путину из-за "Северного потока-2".

По его словам, в прошлом году Берлин и Вашингтон обнародовали заявление, согласно которому власти США отказались от противодействия СП-2.

"И в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован", — сказал Дуда в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он подчеркнул: действия бывшего канцлера Германии нужно воспринимать не только как "акт равнодушия", но и в качестве "акта враждебности" по отношению к Восточной Европе. Отношения между ФРГ и Польшей находятся в худшем состоянии с 1990 года, отметил Дуда.

Польский лидер добавил, что его главный упрёк в адрес Германии — участие Берлина в газовых проектах, таких как "Северный поток".

В июле 2022 года ФРГ и США сделали совместное заявление, в котором сказано, что для возведения "Северного потока-2" нужно обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину после 2024 года.