Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
День ВМФ в социальной сети ЯRUS
Шутки Задорнова про Украину и санкции стали пророческими через семь лет
Астролог: в августе мир перевернётся для всех
Дандыкин о "людоедстве" ВСУ: Киев сделал то, на что даже не решился Гитлер
В Бразилии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян
AP: в США боятся унижения Блинкена на переговорах с Лавровым
Армия Китая разместила на своём аккаунте сообщение: Готовьтесь к войне!"
СМИ: Зеленский рискует остаться без поддержки США из-за фотосессии для Vogue
Кедми: Путин лишил США возможности отсидеться за океаном в случае войны в Европе

19FortyFive: президент РФ Путин уже применяет ядерное оружие против Запада

Мир

По мнению военного аналитика Майка Шнайдера, президент России Владимир Путин уже использует ядерное оружие против стран коллективного Запада. Эксперт отметил, что российский лидер демонстрирует ядерную мощь страны для сдерживания США от прямого вмешательства в украинский конфликт.

В последнее время Россия всё чаще говорит о возможном применении оружия массового поражения, заявил Шнайдер.

"Ядерная стратегия Путина и разработка вооружений представляют собой чрезвычайно серьёзную угрозу для США и их союзников. Путин применит ядерное оружие, если увидит, что это соответствует интересам России", — отметил аналитик в издании 19FortyFive.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
ВС РФ скоро начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
ВС РФ скоро начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Мир. Новости мира
360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине
Ольга Лебедева Политиков в США перестала устраивать двухпартийная система Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Последние материалы
День ВМФ в социальной сети ЯRUS
19FortyFive: президент РФ Путин уже применяет ядерное оружие против Запада
Шутки Задорнова про Украину и санкции стали пророческими через семь лет
Астролог: в августе мир перевернётся для всех
Дандыкин о "людоедстве" ВСУ: Киев сделал то, на что даже не решился Гитлер
В Бразилии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян
Неисправности и неопознанные объекты: таинственные исчезновения самолётов
AP: в США боятся унижения Блинкена на переговорах с Лавровым
Армия Китая разместила на своём аккаунте сообщение: Готовьтесь к войне!"
СМИ: Зеленский рискует остаться без поддержки США из-за фотосессии для Vogue
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников