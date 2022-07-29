19FortyFive: президент РФ Путин уже применяет ядерное оружие против Запада

По мнению военного аналитика Майка Шнайдера, президент России Владимир Путин уже использует ядерное оружие против стран коллективного Запада. Эксперт отметил, что российский лидер демонстрирует ядерную мощь страны для сдерживания США от прямого вмешательства в украинский конфликт.

В последнее время Россия всё чаще говорит о возможном применении оружия массового поражения, заявил Шнайдер.

"Ядерная стратегия Путина и разработка вооружений представляют собой чрезвычайно серьёзную угрозу для США и их союзников. Путин применит ядерное оружие, если увидит, что это соответствует интересам России", — отметил аналитик в издании 19FortyFive.