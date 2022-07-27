Sohu: России важно не попасть в украинскую ловушку Запада

Ведущие западные СМИ резко изменили тон своих материалов об Украине. Ещё совсем недавно в подавляющем большинстве из них говорилось о необходимости оказывать всестороннюю поддержку Украине, шансы которой оценивались весьма оптимистично. Однако сегодня их позиция резко изменилась.

Западные издания стали гораздо сдержаннее в своих подходах, всё чаще намекают на необходимость скорейшего завершения кризиса, полагает китайское издание Sohu. Причём завершения кризиса даже ценой значительных уступок России. И таким образом, они показывают готовность начать обсуждение с Москвой будущего Украины.

При этом китайское издание отмечает, что смена риторики западных СМИ была весьма неожиданной. Sohu отмечает, что именно США и страны Европы разожгли кризис, "инвестировали" в него миллиарды долларов. Так почему же произошли столь резкие изменения в настроениях Запада, задаётся вопросом китайское издание.

Причина в эффекте от санкций, которые против России ввели США и их союзники, полагает китайское издание. Но эти ограничительные меры не сработали, зато спровоцировали крупнейший за последние четыре десятилетия энергетический кризис. А потому, оценив эффект от произошедшего, США и их союзники сделали шаг назад, полагают авторы китайского издания (перевод статьи "ПолитРоссия").

Но в статье подчёркивается, что такая ситуация довольно опасна для России. А дело в том, что намёки Запада на необходимость урегулирования кризиса обусловлены не желанием действительно этого достичь. Дело в том, что США и их союзникам невыгодно продолжать конфронтацию. А в будущем, как только геополитическая ситуация изменится, Запад вновь может начать устраивать провокации на Украине.

По мнению авторов Sohu, России необходимо действовать, исходя из своих национальных интересов и решать поставленные задачи. Ведь в противном случае Украина вновь может стать источником проблем, подчёркивается в статье китайского издания.