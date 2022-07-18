The Economist: США могут прекратить помогать Киеву из-за нестабильности в стране

Финансирование режима президента Украины Владимира Зеленского с американской стороны может прекратиться из-за экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах, сообщает The Economist.

По информации издания, политики-демократы в США недовольны утверждением дополнительного бюджета в размере 40 миллиардов долларов на поддержку Киева.

В материале сказано, что США могут перестать оказывать помощь Украине из-за следующих факторов:

Возможная победа республиканцев на промежуточных выборах, которые будут удерживать "баланс сил";

Отказ жителей США платить экономическую цену за поддержку Украины;

Перспектива затяжного конфликта.

При этом отмечается, что действующий американский президент Джо Байден "по неясным причинам" поддерживает конфликтную ситуацию на Украине и призывает к регулярным поставкам западного оружия для ВСУ.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вся военная техника Запада на Украине будет захвачена или уничтожена.