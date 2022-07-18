Финансирование режима президента Украины Владимира Зеленского с американской стороны может прекратиться из-за экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах, сообщает The Economist.
По информации издания, политики-демократы в США недовольны утверждением дополнительного бюджета в размере 40 миллиардов долларов на поддержку Киева.
В материале сказано, что США могут перестать оказывать помощь Украине из-за следующих факторов:
При этом отмечается, что действующий американский президент Джо Байден "по неясным причинам" поддерживает конфликтную ситуацию на Украине и призывает к регулярным поставкам западного оружия для ВСУ.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вся военная техника Запада на Украине будет захвачена или уничтожена.
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Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.