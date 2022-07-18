Депутат Чепа: ближайшая угроза для Евросоюза — падение правительств

Из-за старой политики Евросоюза ежедневно становится всё больше проблем. Это понимают все, в том числе и Прага. Об этом заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda.Ru заявление главы МИД Чехии Яна Липавского.

Раннее чешский министр призвал страны Евросоюза пересмотреть основы отношений с Россией с учётом "новых угроз". Соответствующее заявление он сделал перед началом заседания в Брюсселе министров иностранных дел стран ЕС.

"Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России", — подчеркнул Липавский.

Он отметил, что необходимо "подумать, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России".

Алексей Чепа считает, что политику ЕС однозначно нужно менять. Однако, если представители Евросоюза хотят дальнейшего усугубления сложившейся ситуации, значит они не осознают причин сегодняшних проблем, считает собеседник Pravda.Ru.

"Сегодняшняя политика в отношении России не устраивает ни Россию, ни Евросоюз", — отметил он.

Чепа полагает, что европейские страны планируют решить проблемы с помощью давления. Не исключено, что ЕС намерен увеличивать взносы в НАТО, однако это станет очередным ударом для налогоплательщиков, отметил депутат.

"С приходом осени ситуация ещё более усугубится, и это ещё больше не понравится людям. Я думаю, что "премьеропад" или "правительствопад", по аналогии с камнепадом, осенью грозит Европе, Евросоюзу. Падение правительств многих государств — это очевидная ближайшая угроза для Евросоюза и единства Евросоюза", — заявил Чепа.