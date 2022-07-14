Премьер Чехии Фиала: газ не войдёт в следующий пакет санкций ЕС против России

Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против России, однако уже ясно, что в документе не будет не слово о закупке российского газа, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Как подчеркнул чешский политик, многие страны выразили протест из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на голубое топливо из России.

"Слишком много стран-членов ЕС не могут достаточно быстро приспособиться к жизни без российского газа", — цитирует Фиала Reuters.

Кроме того, в европейских странах опасаются, что со стороны Москвы могут последовать рестрикции и Россия "перекроет вентиль" для ЕС.

По словам Фиала, в новый пакет ограничений войдут уже анонсированные Евросоюзом рестрикции, в том числе в отношении:

российского золота,

товаров двойного назначения,

персональные санкции.