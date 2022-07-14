Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против России, однако уже ясно, что в документе не будет не слово о закупке российского газа, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Как подчеркнул чешский политик, многие страны выразили протест из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на голубое топливо из России.
"Слишком много стран-членов ЕС не могут достаточно быстро приспособиться к жизни без российского газа", — цитирует Фиала Reuters.
Кроме того, в европейских странах опасаются, что со стороны Москвы могут последовать рестрикции и Россия "перекроет вентиль" для ЕС.
По словам Фиала, в новый пакет ограничений войдут уже анонсированные Евросоюзом рестрикции, в том числе в отношении:
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