Специалисты Morning Consult провели исследование и выяснили, что большая часть граждан США выступает против участия экс-главы страны Дональда Трампа и нынешнего руководителя Джозефа Байдена в борьбе за пост президента в 2024 году.
Известно, что над проведением опроса работали сотрудники Politico. Всего высказали своё мнение 2005 американцев старше 18 лет. По данным исследования, 64% респондентов не одобрили возможное переизбрание Байдена. При этом 61% опрошенных негативно оценили намерение Трампа снова стать лидером Штатов.
Ранее эксперты Emerson College поговорили с гражданами США и узнали, что у Байдена шансов выиграть выборы меньше, чем у его предшественника.
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