Politico: большинство граждан США не поддерживает переизбрание Байдена и Трампа

Специалисты Morning Consult провели исследование и выяснили, что большая часть граждан США выступает против участия экс-главы страны Дональда Трампа и нынешнего руководителя Джозефа Байдена в борьбе за пост президента в 2024 году.

Известно, что над проведением опроса работали сотрудники Politico. Всего высказали своё мнение 2005 американцев старше 18 лет. По данным исследования, 64% респондентов не одобрили возможное переизбрание Байдена. При этом 61% опрошенных негативно оценили намерение Трампа снова стать лидером Штатов.

Ранее эксперты Emerson College поговорили с гражданами США и узнали, что у Байдена шансов выиграть выборы меньше, чем у его предшественника.