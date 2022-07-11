Более 60 процентов из числа сторонников Демократической партии США высказались против участия действующего президента Джо Байдена в выборах в 2024 году. Результаты опроса опубликованы в New York Times.
"Байден сталкивается с тревожным уровнем сомнений внутри своей собственной партии: 64 процента избирателей-демократов заявили, что они предпочли бы видеть нового знаменосца в президентской кампании 2024 года", — отмечает издание.
В основном демократы указывали на две причины отказа в доверии Байдену: его возраст и эффективность работы. В частности 77 процентов опрошенных заявили, что США при нынешнем президенте движется по неверному пути развития.
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