Emerson College: у Трампа больше шансов выиграть выборы, чем у Байдена

Сотрудники Emerson College провели опрос и выяснили, что на выборах американского президента в 2024 году, скорее всего, победит бывший лидер Штатов Дональд Трамп, а не нынешний глава государства Джозеф Байден. Результаты исследования проанализировали американские журналисты.

Как написали в The Hill, 44% респондентов сообщили, что поддерживают Трампа. При этом за Байдена проголосовали бы 39% опрошенных, отметили в издании. По данным опроса, 12% американцев хотят отдать голоса за другого политика.

Вместе с этим выяснилось, что с мая число сторонников Трампа не изменилось, в то время как рейтинг Байдена упал на 3%.

Ранее экс-президент США заявил об экономической беде, с которой столкнулась страна.