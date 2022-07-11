Ветеран "Альфы" обвинил власти Украины в череде покушений на глав регионов

Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир Елисеев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал подрыв автомобиля Евгения Юнакова, главы администрации посёлка Великий Бурлук в освобождённой части Харьковской области, в результате которого он погиб.

Елисеев возложил ответственность за происходящие теракты на освобождённых территориях Украины на киевские власти и руководство ВСУ.

Ветеран "Альфы" считает, что диверсионно-террористическая деятельность, результатом которой являются эти теракты, тщательно спланирована.

"Все мероприятия, которые ведутся против Вооруженных сил России и Донецкой и Луганской республик, конечно, спланированы, в том числе, я уверен, и руководством Вооруженных сил Украины — разведкой, контрразведкой и другими специальными службами, которые сегодня имеют кураторами сотрудников спецслужб наших вероятных противников, как мы считали", — сказал Елисеев.

Ранее пресс-служба ВГА Харьковской области сообщила о гибели главы местной администрации Евгения Юнакова, автомобиль которого был взорван диверсионно-разведывательной группой.

Это не единственный теракт в отношении должностных лиц на освобождённых территориях Украины. 18 июня украинские террористы заложили взрывное устройство на парковке авто главы УСИН по Херсонской области Евгения Соболева, в результате чего он был ранен. 24 июня преступники взорвали автомобиль директора управления семьи, молодёжи и спорта Херсонской области Дмитрия Славученко, в результате чего он погиб на месте.