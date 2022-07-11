Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир Елисеев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал подрыв автомобиля Евгения Юнакова, главы администрации посёлка Великий Бурлук в освобождённой части Харьковской области, в результате которого он погиб.
Елисеев возложил ответственность за происходящие теракты на освобождённых территориях Украины на киевские власти и руководство ВСУ.
Ветеран "Альфы" считает, что диверсионно-террористическая деятельность, результатом которой являются эти теракты, тщательно спланирована.
"Все мероприятия, которые ведутся против Вооруженных сил России и Донецкой и Луганской республик, конечно, спланированы, в том числе, я уверен, и руководством Вооруженных сил Украины — разведкой, контрразведкой и другими специальными службами, которые сегодня имеют кураторами сотрудников спецслужб наших вероятных противников, как мы считали", — сказал Елисеев.
Ранее пресс-служба ВГА Харьковской области сообщила о гибели главы местной администрации Евгения Юнакова, автомобиль которого был взорван диверсионно-разведывательной группой.
Это не единственный теракт в отношении должностных лиц на освобождённых территориях Украины. 18 июня украинские террористы заложили взрывное устройство на парковке авто главы УСИН по Херсонской области Евгения Соболева, в результате чего он был ранен. 24 июня преступники взорвали автомобиль директора управления семьи, молодёжи и спорта Херсонской области Дмитрия Славученко, в результате чего он погиб на месте.
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