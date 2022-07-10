Foreign Affairs: Украина продолжает фантазировать о поражении России

Американский политолог Барри Позен убеждён, что украинская армия ни при каких условиях не сможет одержать победу в ходе военной спецоперации России. Затягивание конфликта значительно ухудшает позиции ВСУ.

"Украинская и западная теория "победы" — путь в дорогостоящий тупик", — заявил он.

Позен сообщил, что сторонники киевского режима на Западе предложили два пути к победе. Первый ведёт через саму Украину. Они утверждают, что с помощью западных стран Киев сможет "истощить" силы российской армии за счёт "изматывания". Второй путь идёт через Москву. На Западе полагают, что с помощью экономического давления президент России Владимир Путин прекратит спецоперацию.

Однако, по мнению Позена, обе теории "победы" Украины несостоятельны. Эксперт отметил, что российская армия гораздо сильнее своего противника, а экономика России достаточно автономна.

"Лидеры Украины и ее покровители говорят так, как будто победа Киева уже не за горами. Но эти заклинания все больше кажутся сплошной фантастикой. Поэтому Украина и Запад должны пересмотреть свои амбиции и перейти от стратегии победы к более реалистичному подходу", — заявил эксперт в издании Foreign Affairs.