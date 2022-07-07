США о запросах Киева в оружии: "Чем больше могут получить, тем больше хотят"

В Пентагоне признали, что запросы Украины на поставки западного вооружения растут вместе с оказываемой ей военной помощью.

"Чем больше они могут получить, тем больше хотят", — заявил на брифинге представитель американского ведомства.

Он уточнил, что Киев ведёт разговоры об ударных вертолётах, противоракетных системах, которые имеются у союзников США.

С момента начала спецоперации на Украине американские власти оказали Киеву военную помощь на сумму 6,1 млрд долларов.