В Пентагоне признали, что запросы Украины на поставки западного вооружения растут вместе с оказываемой ей военной помощью.
"Чем больше они могут получить, тем больше хотят", — заявил на брифинге представитель американского ведомства.
Он уточнил, что Киев ведёт разговоры об ударных вертолётах, противоракетных системах, которые имеются у союзников США.
С момента начала спецоперации на Украине американские власти оказали Киеву военную помощь на сумму 6,1 млрд долларов.
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