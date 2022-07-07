Марков: с уходом Джонсона для России ничего не изменится

Политолог Сергей Марков высказал своё мнение относительно того, как могут измениться отношения между Великобританией и Россией после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Соединённого Королевства.

По мнению эксперта, отставка Джонсона едва ли что-то поменяет в текущей ситуации, и Британия продолжит свою жёсткую антироссийскую политику.

"Жесткая позиция Британии против России с новым премьером полностью сохранится, потому что это не политика Джонсона, а политика правящего класса Британии и США", — сказал Марков.

По мнению эксперта, Джонсон вполне может продолжить свою политическую деятельность на Украине в качестве советника украинского лидера Владимира Зеленского.

7 июля британские СМИ сообщили о намерении Джонсона оставить занимаемый им пост. В течение двух последних дней о своей отставке объявили свыше 50 членов правительства, включая министров здравоохранения и финансов, объяснив свой уход недоверием к Джонсону.