Политолог Сергей Марков высказал своё мнение относительно того, как могут измениться отношения между Великобританией и Россией после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Соединённого Королевства.
По мнению эксперта, отставка Джонсона едва ли что-то поменяет в текущей ситуации, и Британия продолжит свою жёсткую антироссийскую политику.
"Жесткая позиция Британии против России с новым премьером полностью сохранится, потому что это не политика Джонсона, а политика правящего класса Британии и США", — сказал Марков.
По мнению эксперта, Джонсон вполне может продолжить свою политическую деятельность на Украине в качестве советника украинского лидера Владимира Зеленского.
7 июля британские СМИ сообщили о намерении Джонсона оставить занимаемый им пост. В течение двух последних дней о своей отставке объявили свыше 50 членов правительства, включая министров здравоохранения и финансов, объяснив свой уход недоверием к Джонсону.
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