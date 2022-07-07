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Сосновский: спецслужбы ФРГ признали наличие в стране более 34 тыс. ярых нацистов

Мир

Согласно официальным данным немецких спецслужб, в стране насчитывается около 34 тысяч нацистов. Об этом заявил политический эксперт, который живёт в Германии, Александр Сосновский. Аналитик признал, что на него пытаются надавить из-за его позиции в отношении России после очередного выпуска программы Владимира Соловьёва.

Сосновский: спецслужбы ФРГ признали наличие в стране более 34 тыс. ярых нацистов

"Их ужасно взволновало то, что я сказал: "Нюрнбергский процесс не был закончен, на самом деле требуется его завершить". Вот что их обидело. Им наплевать на Украину", — заявил он.

Одна из немецких спецслужб занимается всеми вопросами, которые касаются экстремизма. В организации признали, что проблемы национализма в Германии необычайно актуальны. Сосновский отметил, что радикалы готовы участвовать в противоправных действиях уже сейчас.

"Правых экстремистов и националистов официально насчитывается 34 тысячи человек. А тех, кто стоит на учёте в качестве правых экстремистов, в любой момент готовых приступить к каким-то насильственным действиям, официально насчитывается 13 тысяч 900 человек", — констатировал Сосновский в беседе с SM-News.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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