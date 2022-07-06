Военный эксперт из США Риттер назвал успех ВС РФ в СВО на Украине предрешённым

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия могла бы в случае необходимости одержать верх над любой армией НАТО, за исключением американской и турецкой, однако ВС РФ сокрушают её.

"Командиры батальонов, которые русские сейчас имеют, являются лучшими из всех, которые когда-либо видел мир. Эти ребята творят чудеса! Русские выигрывают, и ничто не может случиться, что способно остановить их. Ничто!", — цитирует Telegram-канал "Пул N3" слова Риттера.

При этом он отметил, что цена победы для РФ может оказаться очень высокой из-за оружия, поставляемого западными странами. Однако на исход боевых действий это не повлияет, а лишь послужит затягиванию конфликта.

"Россия победит, но цена будет высокой, а цена для Украины будет ещё выше", — сказал Риттер.

Он посоветовал людям перестать поддерживать боевые действия при желании позаботиться об украинцах.

"Потому что всё, что произойдет между сегодня и неизбежным днём прекращения конфликта, — это то, что погибнут десятки тысяч украинцев", — констатировал военный эксперт.