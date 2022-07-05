Безпалько заявил о намерениях НАТО "создать очень большие угрозы" РФ

С помощью вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии НАТО пытается надавить на Москву. Об этом заявил директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Альянс ранее сообщал о своем намерении увеличить количество своих военных в Евросоюзе, объявив Россию угрозой.

"Это очевидные факторы давления на Россию, тем более что после вступления в альянс Швеции и Финляндии НАТО вплотную приблизится к нашим границам. Практически вся Скандинавия станет членом НАТО, и это создаст очень большие угрозы как российской Арктике, так и Северному морскому пути. И стратегическому Северному флоту, который очень опасен для США", — сказал Безпалько в интервью "Украине.ру".

По мнению эксперта, альянс хочет взять Россию в кольцо из своих военных баз, обеспечивая ей локальные конфликты, которые заставят Москву тратить ресурсы и изолируют.