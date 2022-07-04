Президент Украины Владимир Зеленский предпринял необычные шаги для того, чтобы сохранить власть Киева на подконтрольных Украине территориях Донецкой Народной Республики.
Зеленский предписал организовать "военные администрации" в 14 районах ДНР, которые находятся под контролем Киева. Данный указ размещён на официальном сайте главы Украины.
Документ предполагает образование военных администраций на территории Бахмутского, Волновахского, Краматорского и Покровского районов Донецкой области, и в нескольких населённых пунктах.
Заняться созданием военных администраций поручено генштабу ВСУ и Донецкой областной государственной администрации.
Ранее Владимир Зеленский в своём видеообращении объяснил отход подразделений ВСУ из Лисичанска. Президент Украины заверил, что после получения западных вооружений армия Украины вернётся на прежние позиции.
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