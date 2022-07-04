Полковник Макгрегор: США сейчас не в том положении, чтобы сражаться с Россией

Вашингтону не стоит думать о противостоянии с Россией на Украине в то время, когда близится крах действующей администрации США, считает Дуглас Макгрегор.

В интервью американскому телеканалу отставной полковник напомнил, что Белый дом ежедневно удваивает количество собственных неудач.

"И "российское дело" — прекрасный тому пример", — отметил эксперт.

По словам Макгрегора, Соединённые Штаты сейчас не в том положении, чтобы сражаться с какой-либо крупной державой, и это подтвердит любой здравомыслящий военный.

Попытки заманить Кремль в очередную ловушку на Украине приводят только к десяткам тысяч жертв среди ВСУ, уверен полковник.

"Я думаю, что все это рухнет. Я думаю, что эта администрация близка к краху", — резюмировал Макгрегор.