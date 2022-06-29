Политолог Чадаев: Запад не может простить России её "токсичной маскулинности"

По мнению политолога Алексея Чадаева, нелюбовь Запада к России, которая в последнее время приобрела гипертрофированные формы, объясняется просто.

Эксперт считает, что западным странам претит ни с чем не сравнимый стиль поведения россиян, который они охарактеризовали как "токсично маскулинный".

Политолог уверен, что больше Россия перед Западом ни в чём "не виновата".

"Токсичная маскулинность — это и есть то главное, фундаментальное, в чем мы провинились перед коллективным Западом, без шуток. Всё остальное — следствие", — пояснил Чадаев в социальных сетях.

Такое выражение получило огласку с лёгкой руки британского премьера Бориса Джонсона, который заявил, что спецоперация, начатая на Украине российским лидером Владимиром Путиным - это "прекрасный пример токсичной маскулинности", и если бы президент РФ был бы женщиной, то Россия бы "не вторглась" на Украину.