Все усилия Запада сдержать Путина оказались бесполезны, а значит самое время перенести боевые действия в Россию, считает британский политэксперт Роджер Бойс.
США и Евросоюз продолжают усиливать санкции, уже наложено более 10 тысяч различных ограничений в отношении российских физических и юридических лиц. По этому показателю Россия уже давно обогнала Иран, Сирию и Северную Корею, отметил Бойс в колонке британского издания The Times.
"Путин не проявляет никаких признаков ослабления", — вынужден признать автор.
Особую опасность эксперт видит в том, что антироссийские санкции вызвали чудовищную инфляцию в США, вину за которую американцы возложили на Байдена. Это означает, что демократы утратят большинство в Конгрессе на ноябрьских выборах, а нынешнему главе Белого дома придётся довольствоваться одним сроком.
"К более разумным санкциям следует добавить трансграничные рейды спецназа (на территорию России. — Прим. ред.)", — предлагает Бойс.
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