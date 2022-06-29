AP: США ничего не обещали Турции в обмен на вступление финнов и шведов в НАТО

Вашингтон не давал никаких обещаний и преференций Турции в обмен на снятие протеста против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, заявили в администрации Белого дома.

Согласно информации, отказаться от возражений против вступления стран в НАТО из собственных соображений.

"Чиновник сообщил на условиях анонимности, что Турция и не просила США об уступках в рамках переговоров по этой теме", — пишет Associated Press со ссылкой на собеседника из администрации. — Однако Вашингтон сыграл ключевую роль в том, что касается переговорного процесса между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом".

Какую конкретно роль Вашингтон сыграл в переговорах, собеседник не уточнил.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Анкара сняла свой протест в отношении возможного вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Решение было озвучено на саммите НАТО в Мадриде.