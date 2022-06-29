Турки скептически относятся к реакции Североатлантического альянса на агрессию в сторону Анкары, заявил американский обозреватель Стивен Кук. По его словам, граждане страны сомневаются, что страны-члены НАТО "бросятся" на защиту Турции.
Речь идёт о пятой статье блока, которая предполагает коллективную оборону в случае агрессии в отношении одного из члена НАТО.
"По моим наблюдениям, ни один турок не верит, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на неё, имея в виду двойственное отношение европейцев к Рабочей партии Курдистана и поддержку США "Отряда народной самообороны" в Сирии", — написал обозреватель в статье для Foreign Policy.
Как подчеркнул обозреватель, явным сигналом недоверия Турции в отношении НАТО стал и нейтралитет в ситуации с украинским конфликтом. Кроме того, по словам Кука, граждане страны обвиняют Североатлантический альянс в сложившейся ситуации в Незалежной.
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