Foreign Policy: турки не доверяют НАТО — альянс не защитит в случае агрессии

Турки скептически относятся к реакции Североатлантического альянса на агрессию в сторону Анкары, заявил американский обозреватель Стивен Кук. По его словам, граждане страны сомневаются, что страны-члены НАТО "бросятся" на защиту Турции.

Речь идёт о пятой статье блока, которая предполагает коллективную оборону в случае агрессии в отношении одного из члена НАТО.

"По моим наблюдениям, ни один турок не верит, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на неё, имея в виду двойственное отношение европейцев к Рабочей партии Курдистана и поддержку США "Отряда народной самообороны" в Сирии", — написал обозреватель в статье для Foreign Policy.

Как подчеркнул обозреватель, явным сигналом недоверия Турции в отношении НАТО стал и нейтралитет в ситуации с украинским конфликтом. Кроме того, по словам Кука, граждане страны обвиняют Североатлантический альянс в сложившейся ситуации в Незалежной.