Seznam zprávy: глупо смеяться над заявлением Хабека о возврате ФРГ к углю

Глава Министерства промышленности Германии Роберт Хабек заявил, что стране нужно вернуться к угольным электростанциям. Данное решение может вызвать иронию и язвительные комментарии, однако это решение демонстрирует силу и может помочь стране выйти из кризиса, пишет Seznam zprávy.

Злорадствовать над ситуацией можно, но над Хабеком в Германии никто не смеётся и называют его хорошим кризисным менеджером. Ситуация с газом в ФРГ напряжённая. Поставки снизились до 60%, что делает голубое топливо дефицитным ресурсом. Хабеку ничего не оставалось, как объявить режим энергетической тревоги второго уровня. Министр таким образом не даёт Москве себя шантажировать, пишет издание.

"Он говорит людям, что ищет всевозможные способы, чтобы предотвратить значительное снижение уровня комфорта. Но также он даёт им понять, что нужно готовиться и к худшему развитию событий", — резюмировали в Seznam zprávy.