Трамп о решении суда по абортам: величайшая победа жизни

Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на аборт, величайшей победой жизни. Как подчеркнул политик, он долгое время добивался его принятия.

Трамп подчеркнул, что без его вмешательства, поправки вряд ли бы были приняты.

"Решение является наибольшей победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я сделал всё обещанное, включая номинирование и включение трёх очень уважаемых и сильных защитников конституции в Верховный суд США", — похвастался Трамп.

Ранее Pravda.Ru побеседовала с политологом, руководителем Фонда поддержки еврейской культуры Михаилом Черновым, который пояснил, что, вероятно, среди американцев не будет однозначной реакции на решение о запрете абортов. По словам Чернова, сейчас в США есть более серьёзные проблемы, поэтому последствия решения суда будут "мягче" среди общества, чем могли бы быть.