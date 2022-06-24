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Политолог Чернов: у американцев есть проблемы поважнее, чем запрет абортов

Мир

У американцев есть проблемы поважнее, чем запрет абортов. Об этом заявил политолог, руководитель Фонда поддержки еврейской культуры Михаил Чернов, комментируя Pravde.Ru решение Верховного суда США запретить женщинам США делать аборт.

Политолог Чернов: у американцев есть проблемы поважнее, чем запрет абортов

По мнению Чернова, у американцев не будет однозначного мнения на это решение.

"Кто-то будет негодовать, а кто-то воспримет это с удовлетворением", — уверен политолог.

Он сомневается, что в США могут начаться протесты. Чернов уверен, что случись это два года назад, волна митингов захлестнула бы многие штаты. Но сейчас у американцев есть более важные вопросы и проблемы.

"В Америке серьёзные политические и экономические проблемы, серьёзные проблемы есть у действующей Администрации США. Поэтому последствия будут мягче, чем могли бы быть", — подытожил политолог.

В деле "Роу против Уэйда" в 1973 году говорилось, что женщины имеют право сделать аборт на основании конституционного права на неприкосновенность частной жизни над собственным телом.

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил право на аборт, отозвав историческое решение по прецедентному делу "Роу против Уэйда", которое гарантировало права на аборт во всех штатах.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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