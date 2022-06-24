РЖД приостановит отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию с 23 июня

Холдинг "Российские железные дороги" ОАО "РЖД" приостановит отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию с 23 июня.

В РЖД не уточнили по каким причинам будут прекращены поставки, но отметили, что о полном прекращении перевозок речь не идёт.

"Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идёт", — заверили представители РЖД "РБК".

Ещё с 10 апреля РЖД запретили отправку грузов через железнодорожный пункт пропуска Мамоново в Калининградской области до Бранево в Польше. Тогда причиной стали ремонтные работы в Польше. По словам представителей холдинга, это было сделано для избежания скопления подвижного состава и задержек в передаче грузов.

"Интерфакс" сообщает, что с 7 по 16 апреля ограничения вводились и для железнодорожной паромной переправы станции Кавказ. Также с 7 апреля ограничили отгрузку на станции Лужская-экспорт Октябрьской железной дороги.