Холдинг "Российские железные дороги" ОАО "РЖД" приостановит отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию с 23 июня.
В РЖД не уточнили по каким причинам будут прекращены поставки, но отметили, что о полном прекращении перевозок речь не идёт.
"Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идёт", — заверили представители РЖД "РБК".
Ещё с 10 апреля РЖД запретили отправку грузов через железнодорожный пункт пропуска Мамоново в Калининградской области до Бранево в Польше. Тогда причиной стали ремонтные работы в Польше. По словам представителей холдинга, это было сделано для избежания скопления подвижного состава и задержек в передаче грузов.
"Интерфакс" сообщает, что с 7 по 16 апреля ограничения вводились и для железнодорожной паромной переправы станции Кавказ. Также с 7 апреля ограничили отгрузку на станции Лужская-экспорт Октябрьской железной дороги.
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