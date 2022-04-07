РЖД ограничивает отгрузки товаров в Польшу

С 10 апреля прекращается отгрузка товаров в Польшу через железные дороги, заявила российская монополия РЖД. Ограничения вводятся на неопределённый срок, до тех пор пока не будет устранена причина остановки сообщения.

РЖД объясняет это решение ремонтными работами на железнодорожных путях в приграничных районах Польши. Таким образом компания надеется избежать логистических и транспортных проблем, включая скопление состава на ряде направлений.

Мера затронет пропускной пункт Мамоново — Бранево в Калининградской области. Ранее компания РЖД ввела схожие ограничения на железнодорожной переправе станции Кавказ и станции Лужская-экспорт.

Ранее представители РЖД сообщали о переориентации своих грузов. По их словам, миллионы тонн теперь поедут на восток.