Express: если британских наёмников казнят, Лондон объявит Москве "войну"

В британской газете Express уверены, что если британских наёмников казнят, то "эта война примет крайне опасный оборот".

Пока британские наёмники Эйден Аслин и Шон Пиннер ждут исполнения смертного приговора, власти Британии продолжают отказываться вести переговоры с властями ДНР.

В беседе с The Guardian министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала, что Эйден звонил своей маме. По её словам, Аслин уверен, что власти Великобритании не ведут переговоров с властями Донецкой Республики и что скоро его казнят.

"Эйден был очень расстроен, когда позвонил своей матери сегодня утром. Он сказал, что никто из Великобритании не вступал с властями ДНР в контакт, и что он будет казнен", — рассказала Трасс.

Трасс заявила, что это неправда и они ведут переговоры с Украиной. Однако непонятно, чем Киев может помочь наёмникам, ведь приговор был вынесен ДНР.

Лондонская газета Express считает, что Борис Джонсон может пойти ва-банк. По их мнению, если казнь состоится, то Британия объявит "войну" России и "эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата".

"Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский", — пишут авторы Express.