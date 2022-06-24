Британский наёмник Эйден Эслин, приговорённый к смертной казни в ДНР, пожаловался на обстрелы ВСУ Донецка и СИЗО, в котором он содержится.
Он заявил, что на прошлой неделе Донецк подвергся невероятному обстрелу с украинской стороны.
"Я был свидетелем этого воочию. Мы попали под артиллерийский обстрел. И я действительно думал, что в итоге умру от рук Украины. Мне жаль, что я стал частью украинской армии", — заявил Эслин на видео, опубликованном в Telegram-канале заместителя главы Министерства информации ДНР Даниила Безсонова.
По словам наёмника, люди могут подумать, что он пытается вызвать жалость, но это не так, а он искренне раскаялся.
"Я думаю, что Бог сохранил мне жизнь, чтобы я мог увидеть, какова правда, и встать на путь искупления", — сказал он.
Также заключённый добавил, что считает приговор слишком тяжким и надеется подать апелляцию.
"Я не сделал ничего, чтобы заслужить смертный приговор. Ведь я глуп и наивен", — заключил Эслин.
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