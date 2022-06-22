Майя Санду: Приднестровье хочет в ЕС вместе с Молдавией

Президент Молдавии Майя Санду уверена, что жители Приднестровья тоже хотят в Евросоюз. По её словам, перспектива получения статуса кандидата в Евросоюз придаёт ей уверенности в завтрашнем дне.

"Я очень надеюсь, что наши граждане с левого берега Днестра оценят открывающуюся новую возможность — европейскую интеграцию. Уверена, что они, как и те, кто живет на правом берегу, хотят жить в стране, где достаточно экономических возможностей для людей, в стране, где уважаются их права, где государство достаточно сильно, чтобы предоставлять качественные услуги и безопасность", — цитирует молдавского президента издание EurAsia Daily.

По словам Санду, этого хотят и в Кишинёве несмотря на то, что уже очень давно такая ситуация, когда конституционные институты Молдавии не могут достучаться до этих граждан.

"Я оптимистично настроена в отношении того, что люди там (в Приднестровье) поддержат нашу цель европейской интеграции", — сказала президент Молдавии.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что урегулирование конфликта в регионе возможно только в случае безоговорочного признания независимости возглавляемой им республики.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине. Как ожидается, решение об этом будет принято 23-24 июня на саммите лидеров стран Евросоюза.

На статус кандидата претендовала и Грузия, однако Еврокомиссия потребовала выполнения ряда условий, прежде чем такой статус будет предоставлен.

Впрочем, сам по себе статус кандидата вовсе не гарантирует вступления в ЕС в обозримой перспективе. Об этом многое могут рассказать в Турции, которая получила статус кандидата в 1999 году.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне нынешнего саммита заявила, что Турция ещё дальше от вступления в Евросоюз, чем 23 года назад. Надо заметить, не самое ободряющее заявление для новых потенциальных кандидатов.