Поклонник из Германии подарил Кадырову породистого коня в знак признательности

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на английском языке рассказал, что поклонник из Германии по имени Маркус подарил ему породистого коня в знак признательности.

Как отметил политик, гражданин ФРГ думает о переезде в Россию. Кадыров считает, что здесь Маркус сможет найти не только деловых партнёров, но и верных друзей.

"Поистине замечательный подарок сделал мне поклонник из Германии. Это по-настоящему грациозный конь легендарной породы Шайр с символическим именем Маршалл", — указал глава Чечни.

Он также подчеркнул: житель Германии охарактеризовал свой поступок как "знак глубокого уважения и благодарности России". Кадыров поделился, что подарок его очень обрадовал и удивил. По мнению политика, Маркусу нужно перебираться в Россию, так как эта страна ему "ближе по духу".

"Наши двери всегда открыты для вас", — заключил Кадыров.