Advance: Литва готовится перекрыть газ в Калининград

Литва после ограничения транзита в Калининградскую область может перекрыть поставки газа в регион, заявил Advance хорватский журналист Антун Роша, сославшись на источники.

По данным издания, Вильнюс, вероятно, воспользуется тем, что трубопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград" проходит через литовскую территорию.

"Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены", — написал журналист.

По его данным, Вильнюс хочет преподнести происходящее как исполнение санкций Евросоюза в отношении Москвы, однако в глазах Кремля это выглядит антироссийским шагом со стороны Вильнюса.

"Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнём?" — задался вопросом Роша.

Частичная транспортная блокада Калининграда Литвой вызвала ажиотаж. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия жёстко ответить на эти шаги. Последствий данного решения Литвы может быть сразу несколько.