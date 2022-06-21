В США нервничают из-за возможного присутствия ВС РФ в Никарагуа

В США нервничают из-за возможного присутствия вооружённых сил России в Никарагуа. Ранее президент этой страны Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране российских военных.

По словам Кэтлин Макфарланд, которая ранее работала в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, присутствие российских войск в Центральной Америке может стать примером для недружественных США государств.

По её мнению, в большей степени это говорит о Никарагуа и Южной Америке, нежели России, сообщает РИА "Новости".

"Эта история показывает, что в Южной Америке есть страна, готовая разрешить иностранным войскам тренироваться на её территории. Как насчёт Китая? Ирана? Других стран, которые представляют угрозу для США?" - заявила Кэтлин Макфарланд.

По её мнению, Вашингтон сам допустил такое положение дел. Эксперт считает, что бывший госсекретарь Джон Керри "лет десять назад" объявил, что доктрина Монро больше не действует.

Согласно этой доктрине, названная так по имени президента США Джеймса Монро (возглавлял страну с 1817 по 1825 годы), американский континент был объявлен зоной, закрытой для вмешательства европейских государств. Очевидно, что отнюдь не все в США считают доктрину устаревшей.

Отметим, что президент Никарагуа разрешил присутствие в стране также военнослужащим Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Кубы, Доминиканской республики, Мексики, Сальвадора и США. Причём разрешается размещение боевых кораблей и авиации. Но при этом следует отметить, что присутствие иностранных военных разрешено в гуманитарных целях.

Таким образом, Россия стала единственным неамериканским государством, присутствие военнослужащих которого допускается в Никарагуа.