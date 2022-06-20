Руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин и депутат Госдумы Артём Туров во временной столице Харьковской области городе Купянске сообщили, что планируется начать процедуру выдачи российских паспортов всем желающим жителям Харьковщины.
Граждане с аплодисментами и одобрительными возгласами встретили эту весть.
В свою очередь, Сидякин заверил собравшихся в том, что "Россия здесь навсегда".
Туров рассказал о работе гуманитарного центра, который был совсем недавно открыт в городе.
Также жителей проинформировали, что в ближайшее время в Купянск приедут российские медики с набором необходимых медикаментов.
Ранее мэр освобожденного Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, что перешёл на сторону российских военных из-за их вежливого обращения.
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