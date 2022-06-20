Сидякин рассказал о паспортизации на Харьковщине

Руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин и депутат Госдумы Артём Туров во временной столице Харьковской области городе Купянске сообщили, что планируется начать процедуру выдачи российских паспортов всем желающим жителям Харьковщины.

Граждане с аплодисментами и одобрительными возгласами встретили эту весть.

В свою очередь, Сидякин заверил собравшихся в том, что "Россия здесь навсегда".

Туров рассказал о работе гуманитарного центра, который был совсем недавно открыт в городе.

Также жителей проинформировали, что в ближайшее время в Купянск приедут российские медики с набором необходимых медикаментов.

Ранее мэр освобожденного Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, что перешёл на сторону российских военных из-за их вежливого обращения.