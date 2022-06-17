Журналистке из ФРГ грозит тюрьма по приезде из ДНР за "одобрение СВО"

Немецкая журналистка Алине Липп, которая работает в Донбассе с начала спецоперации, может попасть на родине в тюрьму из-за якобы одобрения российской спецоперации. Девушка рассказала, что в Германии против неё возбудили уголовное дело по статье "поощрении и одобрении преступных действий" против Украины.

По словам Липп, она честно пишет о происходящем в Донецкой Народной Республике, но немецкие власти расценили это как преступление.

Она публикует интервью с людьми на своём канале в соцсетях, снимает видео и ведёт блог.

"Я здесь полгода работаю и сама вижу, как нас обстреливает Украина. Я могу в любой момент распрощаться с жизнью. И поэтому я считаю, что это хорошо, что Россия помогает здесь людям", — пояснила Липп РИА Новости.

Однако власти ФРГ считают иначе, сначала у Липп заблокировали все банковские карты, позже сняли все деньги в пользу государства, а потом и вовсе проинформировали, что это было решением закрытого заседания участкового суда Люнебурга.

По статье, которую вменяют Липп на родине, ей грозит либо огромный штраф, либо до трёх лет тюрьмы. Девушка намерена обратиться к юристам.

"На данный момент создаётся впечатление, что уже ничего нельзя, а можно лишь делиться той информацией, что устраивает власть", — резюмировала журналист.