Die Welt: Шольц, Макрон и Драги убеждали Зеленского возобновить переговоры с РФ

Лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги "за закрытыми дверями" убеждали президента Украины Владимира Зеленского возобновить диалог с Россией, сообщает Die Welt.

По информации немецкого издания, европейские политики выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. В статье сказано, что взамен главы государств и правительств непублично просили Зеленского сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Как отмечает Die Welt, Европа серьёзно пострадала из-за экономического кризиса, поэтому стремится как можно быстрее урегулировать конфликт.

"Экономический рост затормозился в ЕС, инфляция достигла рекордного уровня", — подчёркивается в материале.

Ранее политолог Сергей Ермаков заявил в интервью Pravda.Ru, что каких-либо существенных подвижек в разрешении конфликтной ситуации на Украине после визита европейских лидеров в Киев не ожидается.