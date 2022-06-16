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Захарова задалась вопросом, куда идут деньги, которые США выделяют Киеву

Мир

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, учитывая несамостоятельность украинского руководства, непонятно, куда идут и каким образом распределяются деньги, которые США отправляют Украине в качестве финансовой помощи.

Захарова задалась вопросом, куда идут деньги, которые США выделяют Киеву

Захарова призналась, что даже не хочет говорить про США, потому что с ними "всё понятно". Она напомнила, что все меры, которые Вашингтон вводит против России, вредят прежде всего им самим.

Но вот куда уходят огромные суммы денег, выделяемые Белым домом киевскому правительству, представителю МИД совершенно непонятно.

"И большой вопрос еще — куда пойдут эти деньги? Потому что мы же только слышим о выделяемых суммах, поставках, а как это дальше распределяется, среди кого, кто делит эти колоссальные суммы внутри США, или за пределами, учитывая то, что киевский режим как самостоятельная единица абсолютно не существует — все это большой вопрос", — поделилась сомнениями Захарова в беседе с корреспондентом РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как ранее заявлял координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, суммарный размер военной помощи, выделенной США Украине с начала спецоперации, составил 5,6 миллиарда долларов. 15 июня в Вашингтоне анонсировали выделение дополнительно ещё одного миллиарда долларов для поддержки Киева.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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