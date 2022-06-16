Захарова: новый пакет военной помощи США представляет угрозу для Украины и ЕС

Новый пакет военной помощи США Киеву создаёт угрозу как для Украины, так и для Европейского союза. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, с точки зрения западных стран конфликт на территории Украины должен длиться ещё долгое время. Именно поэтому, пояснила дипломат, пакет военной помощи США угрожает Киеву.

"Это угроза и Европе как континенту, куда это оружие будет возвращаться через "чёрный" рынок", — сказала Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2022.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что своими действиями в отношении Украины Запад "сам себя загнал в угол". Как отметила Захарова, теперь у него есть два варианта: либо прекратить предоставлять оружие боевикам ВСУ, либо признать независимость республик Донбасса.