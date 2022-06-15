Украина получила от США военную помощь уже на 5,6 млрд долларов

Американские власти с начала военной операции России выделили Украине военную помощь на общую сумму в 5,6 млрд долларов. Об этом сообщил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

Такая сумма была получена Киевом с февраля. Всего с момента вступления в должность президента Джо Байдена Соединенные Штаты поставили помощь Украине на сумму около 6,3 млрд долларов США.

Напомним, западная разведка и военные чиновники считают, что российско-украинское столкновение подошло к некоей критической точке, которая может определить исход конфликта на долгосрочную перспективу. Как проинформировали издание инсайдеры, есть три вероятных сценария развития событий.