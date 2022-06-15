Военный эксперт Алёхин: ВСУ долго готовились к военному конфликту с Россией

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин заявил, что ВСУ долго готовились к военному противостоянию с Россией.

По словам военного эксперта, с самого начала специальной военной операции (СВО) было понятно, что она не будет быстрой и лёгкой. Связывает он это с тем, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) после событий 2014 года вооружались. Одновременно с этим реформировались и укреплялись националистические батальоны. Алёхин также рассказал, что младший и средней командный состав ВСУ проходил обучение в специализированных лагерях на Западной Украине. Там их подготавливали западные кураторы.

Сам Алёхин думал, что момент противостояния Украины и России наступит весной. Но 21 февраля, когда РФ официально признала Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ДНР) независимыми, стало ясно, что этот момент наступит куда быстрее.

"Так или иначе все понимали, что этот момент наступит. Лично я думал, что он наступит весной, а к однозначному выводу пришел 21 февраля, когда ДНР и ЛНР были признаны независимыми республиками. Все знали, что это будет, но не знали дату. Я, например, ошибся на два месяца", — рассказал Алёхин в интервью "Украине.ру".

Эксперт добавил, что он не сомневался, что Украина окажет сопротивление в Донбассе и в Харькове.