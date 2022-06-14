Трамп увидел в расследовании штурма Капитолия попытку не допустить его на выборы

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил конгрессменов в попытке закрыть ему дорогу на выборную кампанию лидера страны из-за расследования штурма Капитолия. По его мнению, комиссия пытается помешать ему баллотироваться в 2024 году.

По словам Трампа, комиссия видит, что он "идёт с отрывом" в рейтинге одобрения по сравнению в действующим лидером страны Джо Байденом.

"Это просто попытка помешать человеку, который лидирует с большим отрывом во всех опросах как от республиканцев, так и от демократов, вновь баллотироваться на пост президента", — заявил Трамп.

Кроме того, по его мнению, граждане США всё больше склоняются к его кандидатуре из-за экономического кризиса в стране, высоких цен и огромной инфляции. А расследование январских событий лишь попытка отвести внимание американцев от более серьёзных проблем.

"Проблемы с цепочками поставок искалечили нашу повседневную жизнь, родители не могут раздобыть детское питание, (Антиковидные. — Прим. ред.) правила нанесли ущерб бизнесу, а наш образ жизни оказался раздавлен под тяжестью государственного регулирования", — резюмировал экс-президент.