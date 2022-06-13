В США обеспокоились, куда пропадают отправленные Украине миллиарды

Чиновники в США готовятся к возможному мошенничеству и расточительству денежных средств, выделенных на поддержку Украине, сообщает Wall Street Journal.

По данным газеты, огромные масштабы помощи осуществляются при отсутствии на Украине надзорного органа США и Североатлантического альянса. Миллиарды долларов, переданные украинским властям, ожидает незавидная участь, считает Джон Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана.

По его словам, даже если это подается как благородное дело, будут кражи, неправомерные действия, факты кумовства, "бестолковые решения". Эксперт назвал это "человеческой природой". Сопко отметил, что американское правительство не хочет учиться на ошибках Афганистана.

У вероятного хищения средств на Украине есть все предпосылки, заявил бывший сотрудник военного ведомства США Марк Кэнсиан. Он напомнил, что Украина подверглась критике за коррупцию ещё до эскалации конфликта. При этом ситуация так и не поменялась.

Напомним, американские власти будут направлять Украине около 1,5 млрд долларов ежемесячно для поддержания работы правительства. Прямая поддержка украинских властей — один из приоритетов администрации главы государства Джо Байдена.