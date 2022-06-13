США будут ежемесячно направлять Украине по 1,5 млрд долларов

Американские власти будут направлять Украине около 1,5 млрд долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении 4-5 месяцев", — сказал он.

Отмечается, что прямая поддержка украинских властей — один из приоритетов администрации главы государства Джо Байдена.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы получить от западных стран около 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, около 90 процентов боевых потерь в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) обусловлены эффективной работой артиллерии РФ.