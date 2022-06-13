Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадыров опубликовал призыв боевика не воевать с чеченцами
Пентагон призовёт союзников США продолжить военную поддержку Украины
В США обеспокоились, куда пропадают отправленные Украине миллиарды
Донецк находится под самым мощным обстрелом со стороны Украины
Фридлянд пристыдил Галкина: "Остался в нарядном, сладком, сытном прошлом"
Пушилин: необходимо задействовать дополнительные союзные силы ДНР и России
Бузова решила уехать из России на длительный срок
Польша намерена обзавестись 500 южнокорейскими танками "Чёрная пантера"
В Донецке снаряд повредил действующий роддом с находящимися внутри роженицами

США будут ежемесячно направлять Украине по 1,5 млрд долларов

Мир

Американские власти будут направлять Украине около 1,5 млрд долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

США будут ежемесячно направлять Украине по 1,5 млрд долларов

"Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении 4-5 месяцев", — сказал он.

Отмечается, что прямая поддержка украинских властей — один из приоритетов администрации главы государства Джо Байдена.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы получить от западных стран около 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, около 90 процентов боевых потерь в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) обусловлены эффективной работой артиллерии РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины

России придется занять Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области, чтобы получить "буфер" от переданного Украине дальнобойного западного оружия.

ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Силовые структуры
Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ
Мир. Новости мира
Байден выдал новую версию о росте цен на бензин в США: Путин уже не виноват
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Силовые структуры
The Guardian: Россия сломала щит НАТО, а ответит Украина
Мир. Новости мира
В жилых домах Светлодарска обнаружены цеха по производству беспилотников для ВСУ
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Силовые структуры
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Последние материалы
Пентагон призовёт союзников США продолжить военную поддержку Украины
В США обеспокоились, куда пропадают отправленные Украине миллиарды
США будут ежемесячно направлять Украине по 1,5 млрд долларов
Донецк находится под самым мощным обстрелом со стороны Украины
Фридлянд пристыдил Галкина: "Остался в нарядном, сладком, сытном прошлом"
Пушилин: необходимо задействовать дополнительные союзные силы ДНР и России
Американские эксперты: Россия может остановить АЭС США
Бузова решила уехать из России на длительный срок
Польша намерена обзавестись 500 южнокорейскими танками "Чёрная пантера"
В Донецке снаряд повредил действующий роддом с находящимися внутри роженицами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников