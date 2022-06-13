Киев заявил о попытке эвакуации с комбината "Азов" в Северодонецке

Украинские власти заявили о намерении организовать эвакуацию людей, находящихся на территории комбината "Азов" в Северодонецке. Об этом рассказал назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, на предприятии находятся около 500 мирных жителей. Они отказываются покидать город, утверждает украинский чиновник.

"На "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. Пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности", — заявил Гайдай.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что на заводе заблокированными остаются от 300 до 400 украинских военных. Он также утверждал, что в субботу с территории предприятия уже начали выходить мирные жители.