Польские водители в знак протеста заблокировали АЗС в 110 городах

В Польше проходит масштабный протест автовладельцев: водители блокируют заправочные станции по всей стране, добиваясь снижения цен на топливо.

Протест польских автовладельцев

Как сообщают местные источники, поляки практически парализовали работу автозаправок компании Orlen в 110 населённых пунктах страны. Автовладельцы приобретают на АЗС литр бензина и специально затягивают обслуживание, чтобы создать искусственную очередь. Некоторые расплачиваются за горючее мелочью, дополнительно тормозя процесс.

Протестующие уверены, что в росте цен на бензин виноват не украинский кризис или потрясения на нефтяном рынке, а желание нефтепереработчиков получать сверхприбыли, пользуясь ситуацией.

В самой компании Orlen назвали обвинения безосновательными, так как "цены на заправках отражают реалии рынка".