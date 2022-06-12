В Польше проходит масштабный протест автовладельцев: водители блокируют заправочные станции по всей стране, добиваясь снижения цен на топливо.
Как сообщают местные источники, поляки практически парализовали работу автозаправок компании Orlen в 110 населённых пунктах страны. Автовладельцы приобретают на АЗС литр бензина и специально затягивают обслуживание, чтобы создать искусственную очередь. Некоторые расплачиваются за горючее мелочью, дополнительно тормозя процесс.
Протестующие уверены, что в росте цен на бензин виноват не украинский кризис или потрясения на нефтяном рынке, а желание нефтепереработчиков получать сверхприбыли, пользуясь ситуацией.
В самой компании Orlen назвали обвинения безосновательными, так как "цены на заправках отражают реалии рынка".
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